Το έξυπνο τρικ για να καθαρίζεις σε δευτερόλεπτα τις γαρίδες (Video)

Και ποιος δεν αγαπά μια λαχταριστή γαριδομακαρονάδα; Κανείς μας όμως δεν έχει όρεξη να καθαρίζει με τις ώρες τις γαρίδες.

Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα πιρούνι. Βάζετε το αριστερό δόντι του πιρουνιού κατά μήκος μιας μεγάλης γαρίδας (μέσα από το κέλυφος) και τραβάει προς τα κάτω το κρέας της. Το κέλυφος μένει στο πιρούνι και εσύ ολόκληρη την γαρίδα τέλεια καθαρισμένη και έτοιμη για κατανάλωση.

Δείτε το παρακάτω πανεύκολο τρικ για να καθαρίζετε τις γαρίδες απίστευτα εύκολα:

