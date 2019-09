Το σχόλιο της Συνατσάκη στην καυτή φωτογραφία της Οικονομάκου (Photo)

Μια φωτογραφία στην αγκαλιά του συζύγου της, δίπλα σε πισίνα, στη Μύκονο, ανέβασε η Αθηνά Οικονομάκου.

Η πρωταγωνίστρια της πετυχημένης κωμικής σειράς του Alpha «Έλα στη θέση μου» έκλεψε τις εντυπώσεις με το καυτό ολόσωμο μαγιό της.

«Τhere are only two times i want to be with you, now and forever #love #couplegoals #husbandandwife #oursummerstory» (Υπάρχουν μόνο δύο στιγμές που θέλω να είμαι μαζί σου, τώρα και για πάντα) έγραψε στη λεζάντα και τα σχόλια έπεσαν βροχή.

Αυτό που ξεχώρισε ήταν της Μαίρης Συνατσάκη.