Θλιβερό: Έξι ελεφαντάκια σκοτώθηκαν προσπαθώντας να σώσουν το ένα το άλλο (Video)

Συγκίνηση έχει προκαλέσει η είδηση πως 6 άτυχα ελεφαντάκια σκοτώθηκαν πέφτοντας από καταρράκτη στην Ταϊλάνδη, σε μια ηρωική πράξη να σώσουν το ένα το άλλο.

Ο συγκεκριμένος καταρράκτης βρίσκεται Εθνικό Πάρκο Khao Yai και είναι γνωστός για την επικινδυνότητά του, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό. Το 1992 οκτώ ελέφαντες σκοτώθηκαν από πτώση εκεί, ένα σημείο που είναι γνωστό ως «Η Άβυσσος της Κόλασης».

Σύμφωνα με υπαλλήλους του Πάρκου, ένα μωρό ελεφαντάκι γλίστρησε και έπεσε από τον καταρράκτη και οι άλλοι ελέφαντες κατέβηκαν στον γκρεμό για να το σώσουν. Δύο ακόμα ελέφαντες εντοπίστηκαν από τις αρχές κοντά στο σημείο και προσπαθούν να τα μετακινήσουν.

Ο ιδρυτής του Ιδρύματος Φίλων της Άγριας Ζωής της Ταϊλάνδης, Έντουιν Βίεκ, εξηγεί στo BBC ότι αν ένα ζώο ξεφύγει από το κοπάδι, είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει σε αυτές της συνθήκες, καθώς οι ελέφαντες βασίζονται ο ένας στον άλλον και για την ασφάλεια αλλά και για την τροφή τους.

Currently rangers are looking for ways to rescue two surviving elephants, one of them the mother of a calf that drowned. pic.twitter.com/RhHrB2u1b9