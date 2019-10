Σον Μπιν: «Αρκετά με πέθαναν σε τηλεόραση και κινηματογράφο, δεν θέλω άλλο»

Ο ηθοποιός Σον Μπιν (Sean Bean) είναι εφτάψυχος, έχει πεθάνει 23 φορές! Όχι στην πραγματικότητα βέβαια, αλλά στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Είπε «αρκετά, δεν θέλω άλλο.»

Οι περισσότεροι τον γνωρίζουν ίσως από το αποκεφαλισμό του ως Νεντ Σταρκ στο τέλος του πρώτου κύκλου της τηλεοπτικής σειράς «Game of Thrones». Αλλά τη μοίρα του την έχει συναντήσει επί οθόνης -τηλεοπτικής και κινηματογραφικής- άλλες 22 φορές! Ξεκίνησε να «πεθαίνει» στο «Καραβάτζο» του Ντέρεκ Τζάρμαν το 1986, συνέχισε να πεθαίνει στο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» το 2001, ακολούθησε το «Ερρίκος ο Τρίτος» το 2003 και, και, και...

Ο Σον Μπιν ανακοίνωσε, προσφάτως, ότι πλέον θα αρνείται ρόλους στους οποίους ο χαρακτήρας που θα υποδύεται θα συναντά τον Χάρο. «Έχω υποδυθεί πολλούς "κακούς", ήταν σπουδαίοι αλλά δεν με γέμιζαν και πολύ - και πάντα πέθαινα» είπε.

Είναι τόσο γνωστός για το ότι πεθαίνει επί της οθόνης, που έχουν δημιουργηθεί πολλά memes για αυτό. Σε ένα από αυτά τον αποκαλούν «σπόιλερ με πόδια» επειδή με το που τον βλέπεις στην οθόνη ξέρεις ότι τουλάχιστον ένας χαρακτήρας θα πεθάνει - και αυτός θα είναι ο Σον Μπιν. Ένα άλλο meme παραφράζει το Y.O.L.O. σε Y.O.L.O.S. (You Only Live One Season), αναφερόμενο στη σύντομη ζωή του ως Νεντ Σταρκ.

Τα memes μπορεί να είναι διασκεδαστικά, το hashtag #DontKillSeanBean μπορεί να είναι διασκεδαστικό, αλλά η σθεναρή στάση που κράτησε απέδωσε καρπούς: του πρόσφεραν τον ρόλο του Ντούγκλας Μπένετ στην ταινία «World of Fire» και ο χαρακτήρας αυτός επιζεί!

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ