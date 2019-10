Τακτική «κρύο-ζέστη» από τον Τραμπ - Συνάντηση με Ερντογάν στις 13 Νοεμβρίου

Σε επίθεση φιλίας προς την Τουρκία προχώρησε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μία μέρα μετά την απειλή "να καταστρέψει ολοσχερώς και να εξολοθρεύσει" την τουρκική οικονομία στην περίπτωση που η Άγκυρα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που ο ίδιος, με την "ανυπέρβλητη σοφία" του, θεωρήσει είναι ότι "εκτός ορίων", αφού μάλιστα, είχε δώσει διαταγή για την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την βορειοανατολική Συρία.

«Πολλοί άνθρωποι ξεχνούν ότι η Τουρκία είναι ένας μεγάλος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ, στην πραγματικότητα φτιάχνουν τον δομικό χάλυβα για τα μαχητικά F-35», έγραψε στο Twitter την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας τη βοήθεια της Τουρκίας στη «σωτηρία πολλών ανθρώπων» στην επαρχία Ιντλίμπ αλλά και την επιστροφή του Αμερικανού πάστορα Μπράνσον.

.....good health, at my request, Pastor Brunson, who had many years of a long prison term remaining. Also remember, and importantly, that Turkey is an important member in good standing of NATO. He is coming to the U.S. as my guest on November 13th. #ENDENDLESSWARS