Γερμανία: Βίντεο-σοκ από την επίθεση στη συναγωγή - Δύο νεκροί, πολλοί τραυματίες (Photos/Videos)

Βίντεο που φέρεται να καταγράφει τον δράστη να ανοίγει πυρ κατά ατόμων σε συναγωγή στο Χάλλε της Γερμανίας, καλυπτόμενος πίσω από το αυτοκίνητό του, έδωσαν στη δημοσιότητα γερμανικά ΜΜΕ.

#BREAKING An alleged footage from the shooting in #Halle . Reports that the attacker/s had also fired shots into a kebab shop pic.twitter.com/ziDxCCAdwS

Μετά από καταδίωξη, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός υπόπτου για την επίθεση, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό αρκετών ακόμα.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ ο δράστης πραγματοποίησε την επίθεση με οπλοπολυβόλο, ενώ φέρεται να πέταξε και χειροβομβίδα στο εβραϊκό νεκροταφείο.

#BREAKING Death toll in #Halle shooting rises to 2, the shooter is on the run, according to #Germany police. The shooting occured during Yom Kippur, the holiest day in the Jewish tradition pic.twitter.com/ekGmJxRoA5