Απίστευτη «τάπα» Κούρδου στον Τραμπ: Ιδού ο παππούς μου στην απόβαση της Νορμανδίας (Photo)

Σοκ, οργή αλλά και θυμηδία προκάλεσε η δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Κούρδοι... δεν συμμετείχαν στην απόβαση στη Νορμανδία όταν οι σύμμαχοι διέλυσαν τις τελευταίες άμυνες του τρίτου Ράιχ.

Ωστόσο, φαίνεται ότι κάποιοι Κούρδοι πήραν κατάκαρδα την προσβολή του Τραμπ και ένας από αυτούς αποφάσισε να του απαντήσει καταλλήλως.

Ο συγκεκριμένος, ο οποίος ζει στη Γερμανία, ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία από στρατιώτες στις ακτές της Νορμανδίας και έγραψε: «Κύριε πρόεδρε Ντόναλντ Τραμπ, ο στρατιώτης στη φωτογραφία (σ.σ. εκεί που δείχνει το βέλος) είναι ο Κούρδος παππούς μου, που πολέμησε δίπλα στους Αμερικανούς στρατιώτες στη Νορμανδία. Εντάξει; Τώρα, σταματήστε τον Ερντογάν».

Mr President @realDonaldTrump,

"The Soldier on the picture is my kurdish Grandfather who was fighting side by side the Americans in Normandy". okay? Now it is time to stop Erdogan. #Kurds #Rojava pic.twitter.com/Jq7b7yGrn1