Κούρδοι σε ΗΠΑ: Είστε ανήθικοι - Αφήνετε να μας σφάξουν

"Αφήνετε να μας σφάξουν" είναι το μήνυμα του ηγέτη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, των Κούρδων της Συρίας δηλαδή, προς την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με αποκλειστικό έγγραφο του πρακτορείου CNN.

"Έχετε παραιτηθεί από εμάς", τονίζει ο στρατηγός των Κούρδων, Μαζλούμ Κομπανί Αμπντί, προς τον αναπληρωτή ειδικό απεσταλμένο του διεθνούς συνασπισμού για την νίκη επί του Ισλαμικού Κράτους, Γουίλιαμ Ρέμπουκ.

"Δεν είστε διατεθειμένοι να προστατέψετε τους ανθρώπους, αλλά δεν θέλετε να έρθει και άλλη δύναμη για να μας προστατεύσει. Μας έχετε εγκαταλείψει, αυτό είναι ανήθικο" πρόσθεσε ο Μαζλούμ, ο οποίος ζήτησε -μεταξύ άλλων- από τις ΗΠΑ «να σταματήσουν την τουρκική επίθεση είτε να επιτρέψουν στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις να επιτύχουν μια συμφωνία με το καθεστώς Άσαντ στη Δαμασκό και τους Ρώσους συμμάχους τους".

The Kurdish-led authority said 785 foreigners affiliated with IS escaped the Ain Issa camp after it was shelled by Turkish forces and their allies, the UK-based Syrian Observatory for Human Rights said https://t.co/c6GA3ZCSuS