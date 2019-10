Μανμπίτζ: Η μεθοριακή πόλη της Συρίας που θέλουν Άσαντ, Ερντογάν και Κούρδοι (Photos/Videos)

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην ΒΑ Συρία μετά την έναρξη της τουρκικής εισβολής με στόχο τις περιοχές που ελέγχουν οι Κούρδοι μαχητές, το όνομα μιας πόλης φαίνεται να ακούγεται περισσότερο από όλες τις άλλες σε αναλύσεις και κινήσεις στρατευμάτων. Είναι αυτό της Μανμπίτζ. Η Τουρκία ήθελε τον έλεγχο της πόλης τον οποίο είχαν τα τελευταία χρόνια οι Κούρδοι και οι Αμερκανοί ενώ τώρα, όπως μεταδίδουν οι ανταποκριτές ΜΜΕ, διεξάγονται σκληρές μάχες και οι δυνάμεις του Άσαντ υψώνουν σιγά-σιγά τη συριακή σημαία σε κρατικά κτήρια.

Όσοι βέβαια παρακολουθούν σε βάθος χρόνου τις εξελίξεις στην περιοχή, γνωρίζουν πως η Μανμπίτζ ήταν πάντα μια πόλη σημαντικής στρατηγικής συμμαχίας για όποια δύναμη ήθελε να ελέγξει τη Βόρεια Συρία. Και φυσικά γι′ αυτό παίζει ρόλο η γεωγραφική της θέση.

Οι φυλές της Μανμπίτζ

Η πόλη Μανμπίτζ βρίσκεται στη μέση της βόρειας ζώνης της Συρίας και αριθμεί περί τους 700.000 κατοίκους η πλειοψηφία των οποίων είναι Άραβες ο «κοινωνικό ιστός» της πόλης αποτελείται βέβαια από συνολικά 29 φυλές ενώ στην πόλη φιλοξενούνται και πολλοί εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Ο έλεγχός της περιλαμβανόταν πάντα στα στρατηγικά σχέδια όλων των «παιχτών» με σημαίνοντα ρόλο κατά τη διάρκεια του πολυετούς πολέμου που εκτυλίσσεται στη χώρα. Ως εκ τούτου η πόλη έχει αλλάξει χέρια πολλές φορές την τελευταία οκταετία.

Το 2012 κατά την έναρξη του εμφυλίου στη Συρία, οι αντικαθεστωτικές δυνάμεις κατάφεραν να την θέσουν υπό τον έλεγχό τους για να την χάσουν το 2014 κατά την προέλαση των δυνάμεων του Ισλαμικού Κράτους. Οι τζιχαντιστές του αυτο-ανακηρυσσόμενου Χαλιφάτου διατήρησαν τον έλεγχο έως το 2016 οπότε απωθήθηκαν τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) η ραχοκοκαλιά των οποίων είναι οι Κούρδοι (δυνάμεις πολιτοφυλακής και άμυνας -YPG και YPJ), συμμάχους των ΗΠΑ.

Γιατί είναι τόσο μεγάλης στρατηγικής σημασίας;

Η πόλη αποτελεί έναν οικονομικό κόμβο καθώς βρίσκεται δίπλα στον αυτοκινητόδρομο Μ4, μια σημαντική εμπορική οδό που συνδέει τη δυτική πόλη -λιμάνι της Λατάκιας με το Χαλέπι, τη Ράκκα και την πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή Ντεϊρ Αζ Ζορ στα ανατολικά.

Για τον πρόεδρο της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ ο έλεγχος της εθνικής οδού έχει μείζονα σημασία για κάθε προσπάθεια ανασυγκρότησης της κατεστραμμένης οικονομίας της χώρας.

«Η κυβέρνηση της Συρίας θέλει τον έλεγχο της Μανμπίτζ εδώ και χρόνια» σχολιάζει ο Άρον Λουντ συνεργάτης του think tank Century Foundation και όπως εξηγεί «Τώρα είδε την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων και τη ρωσική στήριξη ως ευκαιρία να επιτύχει τον στόχο της».

#Syria #Aleppo #NorthAleppo #NorthernAleppo Photos from a #SRG Soldier part of the Syrian Republican Guard 106th Brigade led by Brigadier General Hossam Al Saleh who has Units stationed in the #Manbij #Manbej Area. Photos of a 106th Soldier alongside some #Russia #Russian MP's. pic.twitter.com/moDxER8sIu