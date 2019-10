Ύμνοι Τραμπ για Ερντογάν: Είναι φοβερός ηγέτης (Video)

Το εγκώμιο του Τούρκου ομολόγου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπλεξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, λίγο μετά τις δηλώσεις του Μάικ Πενς για κατάπαυση πυρός στη βορειοανατολική Συρία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ερντογάν «είναι φίλος μου και, ειλικρινά χαίρομαι που δεν είχαμε πρόβλημα, αφού είναι φοβερός ηγέτης (hell of a leader)», προσθέτοντας ότι θέλει να ευχαριστήσει και να συγχαρεί τον Τούρκο πρόεδρο.

Επίσης, τόνισε ότι δεν θα χρειαστούν κυρώσεις από το Κογκρέσο «αφού κάνουμε αυτό που πρέπει». «Ήμουν έτοιμος για κυρώσεις πολύ σκληρότερες από αυτές του Κογκρέσου», τόνισε.

NEW: Pres. Trump: "I just want to thank and congratulate President Erdogan. He's a friend of mine, and I'm glad we didn't have a problem, because frankly, he's a hell of a leader." https://t.co/lTeSbXVIGp pic.twitter.com/3oVB76PG22