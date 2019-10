Καλωσορίζουμε το All-new Renault CLIO στην Ελλάδα!

To All-new Renault CLIO, η 5η γενιά του 1ου σε πωλήσεις μοντέλου στην Ευρώπη στην κατηγορία του, είναι εδώ. Με πιο ώριμη σχεδίαση αμαξώματος, κορυφαία ποιότητα κατασκευής και σύγχρονες τεχνολογίες ασφάλειας και άνεσης, είναι άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά σε άκρως ανταγωνιστική τιμή.