Τον χαβά του ο Σουλτάνος: Αν η βορειοανατολική Συρία δεν καθαρίσει από «τρομοκράτες», θα την καθαρίσουμε μόνοι μας

Απειλεί ξανά ο Ερντογάν ότι δεν θα σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βορειοανατολική Συρία αν η περιοχή δεν καθαρίσει από τους «τρομοκράτες». Και φυσικά με τη λέξη «τρομοκράτες» εννοεί τους Κούρδους μαχητές.

«Αν η περιοχή της βόρειας Συρίας δεν καθαρίσει από "τρομοκράτες" τότε η Τουρκία θα την καθαρίσει μόνη της» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Και στη συνέχεια έπαιξε το παιχνιδάκι του για τη διεθνή κοινότητα καλώντας τη «να σεβαστεί τις ανησυχίες της (Τουρκίας) όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας» και να στηρίξει το σχέδιό της για να διασφαλίσει την επιστροφή των Σύρων προσφύγων.

