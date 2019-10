«The Music I Saw» : Η μουσική βιομηχανία των τελευταίων 50 χρόνων μέσα από τον φακό του Μάικλ Πάτλαντ

“The Music I Saw’ (Η Μουσική που Είδα) είναι ο τίτλος βιβλίου του Άγγλου φωτογράφου Μάικλ Πάτλαντ (Michael Putland) γνωστού για τα πορτρέτα των σημαντικότερων μουσικών του των τελευταίων 50 χρόνων.

Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου την περασμένη άνοιξη στη γκαλερί Lucy Bell, στην πόλη Χέιστινγκς της Αγγλίας διοργανώνεται έκθεση με vintage εκτυπώσεις φωτογραφιών από το ευρύτατο έργο του.

Ο Μάικλ Πάτλαντ το 1973 προσλήφθηκε ως φωτογράφος στην ευρωπαϊκή περιοδεία των Rolling Stones και η πρώτη συνεργασία οδήγησε σε μια διαχρονική σχέση με τα μέλη του ροκ συγκροτήματος και σε μερικά από τα πιο δυνατά πορτρέτα τους, πολλά από τα οποία είναι από τα παρασκήνια συναυλιών.

Μεταξύ άλλων εκατοντάδων άλλων έχει φωτογραφίσει τους Τζον Λένον, Μπομπ Μάρλεϊ, Ντέιβιντ Μπόοουι, Έρικ Κλάπτον, Έλτον Τζον, Τζίμι Χέντριξ, Μπομπ Ντίλαν, Μπρους Σπρίνγκστιν και τα συγκροτήματα Pink Floyd, The Who, Queen και The Clash.

Έχει ειπωθεί ότι ο Μάικλ Πάτλαντ φωτογράφισε τους πάντες από τους Abba έως τον Zappa και ότι συνέλαβε την ψυχή και την ουσία εντός και εκτός σκηνής των μουσικών της ροκ, ποπ, σόουλ και τζαζ.

Στην έκθεση παρουσιάζονται φωτογραφίες του Μικ Τζάγκερ, στη σκηνή συναυλίας στο Wembley Arena το 1973, μαζί με τη Μπιάνκα Τζάγκερ σε αεροπλάνο μετά από συναυλία στο Βερολίνο την ίδια χρονιά, σε καμαρίνι του Palladium Theatre στη Νέα Υόρκη το 1978 και μαζί με τον Κιθ Ρίτσαρντς στη Νέα Υόρκη το 1978, της πριγκίπισσας Μαργαρίτας, του συζύγου της λόρδου Σνόουντον και του Έλτον Τζον στο Royal Festival Hall, στο Λονδίνο, του Φρέντι Μέρκιουρι σε πρόβα των Queen στο Λονδίνο, των μελών των Faces, Ρόνι Λέιν και Ροντ Στιούαρτ στις αρχές του 1970.

“Εργαζόμουν επτά μέρες την εβδομάδα στο στούντιο, στις περιοδείες, σε συναυλίες ή στον σκοτεινό θάλαμο” ανέφερε ο Μάικλ Πάτλαντ, ο οποίος έχει 400.000 φωτογραφίες στη συλλογή του που καταγράφουν τη μουσική βιομηχανία από τη δεκαετία του ‘60 έως σήμερα. Περιγράφοντας τη φωτογραφική ζωή του τόνισε ότι ήταν ένας συνδυασμός αγάπης, μουσικής και φωτογραφίας.

Η έκθεση “The Music I Saw” εγκαινιάζεται στις 16 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 16 Ιανουαρίου του 2020.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ