Ιταλία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βενετία

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε απόψε η Βενετία, μετά τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της Τρίτης, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε.

«Η κυβέρνηση ενέκρινε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη Βενετία», έγραψε στο Twitter ο Κόντε, δύο ημέρες μετά την ιστορική πλημμυρίδα, τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ.

Σύμφωνα με τον Κόντε, θα αποδεσμευτεί το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι πιο επείγουσες ανάγκες της πόλης.

Ok allo stato di emergenza anche per Alessandria, colpita dal maltempo a ottobre, 17mln stanziati. Oggi ho voluto sentire anche il sindaco di Matera per avere aggiornamenti. Dal Governo massima attenzione a tutte le comunità interessate dagli eventi meteorologici di questi giorni