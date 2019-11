Αδιανόητη τραγωδία σε αμερικανικό λύκειο: Δυο νεκροί μαθητές από πυρά 16χρονου συμμαθητή τους (Video)

Ένας μαθητής λυκείου, ντυμένος στα μαύρα, άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο του στην κοινότητα Σάντα Κλαρίτα της Καλιφόρνιας, σκοτώνoντας μια 16χρονη και έναν 14χρονο και τραυματίζοντας άλλους τρεις έφηβους.

Ο δράστης στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι με το όπλο του, ένα ημιαυτόματο 45άρι.

Ο ύποπτος, που σήμερα έκλεισε τα 16 του, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Αφού έβγαλε το όπλο από το σακίδιό του, άνοιξε πυρ εναντίον των συμμαθητών του και κράτησε την τελευταία σφαίρα για τον εαυτό του, είπε ο Κεντ Ουίτζενερ, από το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες. "Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία ένδειξη για τα κίνητρα ή την ιδεολογία του", πρόσθεσε ο πράκτορας του FBI Πολ Ντέλακορτ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Εκτός από τους δύο μαθητές που σκοτώθηκαν, άλλοι τρεις, δύο κορίτσια ηλικίας 14 και 15 ετών και ένα αγόρι επίσης 14 ετών, τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται.

Η σημερινή επίθεση είναι το 85ο επεισόδιο με πυροβολισμούς σε σχολικούς χώρους από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με το Everytown, μια ομάδα ακτιβιστών που αγωνίζονται για να γίνουν πιο αυστηροί οι νόμοι περί οπλοκατοχής. Φέτος είναι επίσης η 20ή επέτειος από τη σφαγή στο Λύκειο Κολουμπάιν του Κολοράντο, όπου δύο έφηβοι σκότωσαν 12 μαθητές και έναν καθηγητή και τραυμάτισαν άλλους 20 ανθρώπους, ενώ στη συνέχεια αυτοκτόνησαν.

