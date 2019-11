Πόσα χρήματα έχει κερδίσει από το τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς - Περισσότερα από 2,6 εκατ. δολάρια μόνο από το ATP Finals

Τέσσερις κορυφαίους τίτλους σε διεθνή πρωταθλήματα και συνολικά 9.865.605 δολάρια μετρά στην καριέρα του, μέχρι στιγμής, ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς.

Συγκεκριμένα, πλουσιότερος κατά 2.656.000 δολάρια θα φύγει από το Λονδίνο ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος κέρδισε τον κορυφαίο τίτλο στους τελικούς του ATP (2019 Nitto ATP Finals), που πραγματοποιήθηκαν χθες, Κυριακή 17/11.

Ο Έλληνας τενίστας με την κατάκτηση του τίτλου στο ATP Finals θα πάρει ως αμοιβή περισσότερα από 2,6 εκατ. δολάρια, κλείνοντας με τον πιο επιτυχημένο τρόπο τη σεζόν των τουρνουά για τους επαγγελματίες τενίστες που βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις της κατάταξης.

Με αυτό το βραβείο, ο Τσιτσιπάς φτάνει τα 6,5 εκατ. ευρώ από αμοιβές βραβείων μόνο εντός του 2019 και σύμφωνα με το gazzetta.gr, αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό που έχει κερδίσει από τουρνουά στην καριέρα του. Το προηγούμενο ήταν τα σχεδόν 900.000 ευρώ από την είσοδο του στα ημιτελικά του Australian Open 2019.

Όπως αναφέρεται στο βιογραφικό του στην επίσημη σελίδα του ATP Tour, ο Στέφανος Τσιτσιπάς άρχισε να παίζει τένις σε ηλικία 3 ετών, με τους γονείς του. Προπονητής του μέχρι και σήμερα είναι ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς, ενώ η μητέρα του είναι η Τζούλια Σαλνίκοβα, η οποία ήταν κορυφαία τενίστρια τη δεκαετία του '80 και σήμερα είναι προπονήτρια.

Το 2018 ψηφίστηκε από άλλους τενίστες ως ο πιο βελτιωμένος παίκτης της χρονιάς (2018 ATP Most Improved Player of the Year).