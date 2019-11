Χωρίς... εσώρουχο τραγούδησε το «Happy Birthday Mr.President» η Μέριλιν Μονρόε

H Marilyn Monroe δεν φορούσε εσώρουχα όταν τραγούδησε το “Happy Birthday Mr.President”

Όλη η ιστορία πίσω από τον εορτασμό των γενεθλίων του Προέδρου Κennedy όπως αυτή καταγράφεται στο νέο βιβλίο «Life Isn’t Everything: Mike Nichols, As remembered By 150 Of His Closest Friends»

Η Μarilyn Monroe και ο Πρόεδρος John Kennedy σύμφωνα με φήμες διατηρούσαν ερωτική σχέση όταν εκείνη τραγούδησε το «Happy Birthday, Mr. President» την ημέρα των γενεθλίων του τον Μάιο του 1962. Αυτή είναι και μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της αφού έλαμπε μέσα στο φόρεμα των 4000 κρυστάλλων που ράφτηκε sur mesure πάνω της από τον σχεδιαστή Jean Louis. Το συγκεκριμένο φόρεμα που φορούσε εκείνη τη βραδιά πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 4,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο βιβλίο «Life Isn’t Everything: Mike Nichols, As remembered By 150 Of His Closest Friends» αναφέρεται για πρώτη φορά το γεγονός ότι η ντίβα του κινηματογράφου εκείνη τη βραδιά δεν φορούσε εσώρουχα. Συγκεκριμένα η αρθρογράφος των New York Times Μορίν Ντόουντ, που είπε στους συγγραφείς του βιβλίου Ας Κάρτερ και Σαμ Κάσνερ: «Όταν η Μέριλιν Μονρόε τραγούδησε στα γενέθλια του Τζον Κένεντι φορώντας εκείνο το διάσημο φόρεμα που έπρεπε να ραφτεί πάνω της, ο Μάικ ήταν εκεί, εκείνο το βράδυ. Μου είπε: “Καθόμουν ακριβώς πίσω από τη Μέριλιν Μονρόε, δεν φαινόμουν, όταν τραγουδούσε το Happy Birthday, Mr. President και τότε συνέβη κάτι απίστευτο. Το φόρεμά της άνοιξε, προς μεγάλη μου χαρά, δεν φορούσε καθόλου εσώρουχα”. Καθώς καταλαβαίνετε αυτό ήταν κάτι που μόνο η Marilyn έκανε το 1962.

