Νεκροί στην Αλβανία: Άλμα απελπισίας στο κενό, καταπλακωμένοι στα ερείπια

Κάθε λεπτό που περνάει στην γειτονική Αλβανία δυστυχώς φέρνει στο προσκήνιο και νέες δραματικές πληροφορίες για το ανθρώπινο κόστος του φονικού χτυπήματος του Εγκέλαδου σήμερα τα ξημερώματα.

Το υπουργείο Άμυνας της χώρας δήλωσε ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 325 είναι οι τραυματίες, ενώ έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες τα θύματα βρήκαν τραγικό θάνατο.

6 dead, 325 injured and many trapped in rubble after 6.4 #earthquake strikes #Albania #tirana #durres #thumane @LastQuake pic.twitter.com/unlAmJeW8h