Ουάσινγκτον: Μυστηριώδες σύστημα πυραύλων σε ταράτσα της πρωτεύουσας των ΗΠΑ (Photos)

Συναγερμός σήμανε στις ΗΠΑ πριν από μερικές μέρες, με τις σειρήνες να ηχούν στην «καρδιά» της Ουάσινγκτον, έπειτα από την παραβίαση του εναέριο χώρου από άγνωστο αεροσκάφος, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το «κλείσιμο» του Λευκού Οίκου και του Καπιτωλίου.

Την ώρα που η USAF σήκωνε τα μαχητικά της για να προσεγγίσουν και να αναγνωρίσουν την πιθανή απειλή, ο στρατός τον ΗΠΑ αποκάλυψε το «μυστικό» του όπλο για την άμυνα της πρωτεύουσας.

Κατά τη διάρκεια του συναγερμού λοιπόν, ο οποίος κράτησε περίπου 45 λεπτά, η δημοσιογράφος του CBS News, Σάρα Κούκ, παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο σε ένα κτίριο απέναντι από το Λευκό Οίκο: έναν εκτοξευτή πυραύλων.

Πρόκειται για το σύστημα αεράμυνας Avenger, το οποίο συνδυάζει τα οχήματα HMMWV με βλήματα FIM-92 Stinger και αισθητήρες, όπως αποστασιόμετρο και σύστημα FLIR.

Spotted during the lockdown: a missile battery in position atop a building across the street from the White House pic.twitter.com/IkmjWby2FI