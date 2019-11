Έρχεται ο «Εξολοθρευτής»; - Στρατιώτες-ρομπότ εξετάζουν για το μέλλον οι ΗΠΑ

Στρατιώτες που θα μοιάζουν περισσότερο με τον cyborg (κυβερνητικός οργανισμός) της ταινίες «Εξολοθρευτής» και λιγότερο με ανθρώπους φαίνεται ότι εξετάζει το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, θέτοντας, μάλιστα ως στόχο το πλάνο να έχει υλοποιηθεί ως το 2050.

Σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου, με τίτλο «Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implications for the Future of the DOD», την οποία επικαλούνται οι Army Times αναφέρει ότι επιστήμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο συνένωσης ανθρώπων με μηχανές (για παράδειγμα μέσω σύνδεσης εγκεφάλων με υπολογιστές για τον έλεγχο οχημάτων), προκειμένου να αυξήσουν δραματικά τις ικανότητες των στρατιωτών.