Άνοιξε ο «Χριστουγεννιάτικος Κόσμος» του ΚΠΙΣΝ (Photo)

Τα χιλιάδες χριστουγεννιάτικα φωτάκια στα πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού άναψαν το Σάββατο βράδυ, τα πανύψηλα στολισμένα έλατα της Αγοράς αποκαλύφθηκαν σε όλη τους τη λάμψη, το Παγοδρόμιο γέμισε επισκέπτες που στροβιλίζονταν σε γιορτινούς ρυθμούς.

Τα Σιντριβάνια στο Κανάλι συμμετείχαν κι αυτά με δύο χριστουγεννιάτικες χορογραφίες, το «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas» του Johnny Mathis και «Το Βαλς των Λουλουδιών» από τον «Καρυοθραύστη» του Τσαϊκόφσκι, οι οποίες θα παρουσιάζονται καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Όλα αυτά μαζί συνέθεσαν ένα μαγευτικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό πάνω στο οποίο στήθηκε μια μεγάλη γιορτή με τη συμμετοχή της Παιδικής Χορωδίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Idra Kayne.

Αίσθηση προκάλεσαν και οι τέσσερις νέες φωτεινές εγκαταστάσεις κορυφαίων δημιουργών του είδους που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και δημιούργησαν μια ονειρική ατμόσφαιρα φωτός και ήχου που συνεπήρε μικρούς και μεγάλους.

Kάθε μέρα του Δεκεμβρίου στο ΚΠΙΣΝ θα υπάρχουν χριστουγεννιάτικες δράσεις και εκδηλώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν την Παραμονή Πρωτοχρονιάς με ένα μεγάλο και εντυπωσιακό πάρτι. Το ίδιο βράδυ, λίγα λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου θα πραγματοποιηθεί και ο αγώνας δρόμου SNF RUN: 2020 FIRST RUN γύρω από το στολισμένο ΚΠΙΣΝ.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων όλου του μήνα

