Αυτή είναι η καλύτερη φίλη του Μπραντ Πιτ - Εμφανίζεται συχνά κοντά στο σπίτι του (Photos)

Εμφανίστηκε στην εταιρεία του Μπραντ Πιτ αρκετές φορές τις τελευταίες εβδομάδες.

Η ηθοποιός Άλια Σόουκατ έφυγε από το Λος Άντζελες την Κυριακή, όπως φαίνεται από φωτογραφίες που τράβηξαν παπαράτσι.

Η 30χρονη ηθοποιός ήταν ντυμένη καλά για το κρύο. Η σταρ εμφανίστηκε με καλή διάθεση, σπρώχνοντας τις αποσκευές της στο αεροδρόμιο.

Επίσης, κάποια «μάτια» την είδαν πρόσφατα κοντά στο σπίτι του Μπραντ Πιτ, στη γειτονιά Beachwood Canyon του Λος Άντζελες, την Τετάρτη.

Ο Μπραντ και η Άλια εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί στις 21 Σεπτεμβρίου, στην πρεμιέρα του σόου A Play is a Poem, στο Λος Άντζελες

Στις 24 Οκτωβρίου, εμφανίστηκαν σε παράσταση του Mike Birbiglia, στον μονόλογο The New One. Ακόμη, πήγαν μαζί σε έκθεση ζωγραφικής στην Gallery Wilding Cran στις 16 Νοεμβρίου.

Τελευταία, ήταν μαζί στην παράσταση του Kanye West στο Hollywood Bowl στις 24 Νοεμβρίου.

Πηγή δήλωσε στο περιοδικό People ότι δεν υπάρχει κάποιο ρομάντζο ανάμεσά τους, επιμένοντας: «Είναι απολύτως απλοί φίλοι».

Το Entertainment Tonight πρόσθεσε ότι είναι φίλοι εδώ και αρκετούς μήνες.

Μια άλλη πηγή δήλωσε στο E! Νews: «Περνούν χρόνο μαζί και έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα, αλλά ως εκεί. Δεν είναι ζευγάρι και δεν συμβαίνει κάτι ρομαντικό. Ο Μπραντ έχει διαφορετικούς φίλους σε διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Απολαμβάνει να είναι κοινωνικός με φίλους».