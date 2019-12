Δημοσκόπηση: Αυτό είναι το πιο ενοχλητικό τραγούδι για τα Χριστούγεννα (Video)

Καθώς φθάνουν τα Χριστούγεννα και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί προσαρμόζουν το πρόγραμμά τους στην εορταστική περίοδο, δημοσκόπηση στη Βρετανία ανέδειξε το πιο ενοχλητικό τραγούδι για τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με το Variety , η δημοσκόπηση, την οποία διεξήγαγε η εταιρεία Huawei ανέδειξε ως το πλέον ενοχλητικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι το «All I Want for Christmas is You» της Mariah Carey.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το «“Do They Know It’s Christmas?» της all star ομάδας του Band Aid, τρίτο αναδείχθηκε το «I Wish It Could Be Christmas Everyday» των Wizzards, στην τέταρτη θέση βρέθηκε το «Merry Xmas Everybody» των Slade και πέμπτο το «Last Christmas» των Wham.