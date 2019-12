Σύνοδος ΝΑΤΟ: «Σφαγή» για το ποιος δαπανά περισσότερα για στρατιωτικές δαπάνες - Στην κορυφή η Ελλάδα! (Πίνακας)

Οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ θα δηλώσουν σήμερα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι δαπανούν δισεκατομμύρια δολάρια για την άμυνά τους, σε μια προσπάθεια να τον πείσουν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον τους.

Στις επίσημες συνομιλίες --που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο Ουάτφορντ, 25 χιλιόμετρα από το Λονδίνο, και θα διαρκέσουν τρεις ώρες-- οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπό τη Γερμανία και τη Γαλλία σκοπεύουν να προειδοποιήσουν τις ΗΠΑ ότι δεν θα δεχθούν να τους αντιμετωπίζει ως εταίρους ήσσονος σημασίας.

Παρά τις κατηγορίες που εκτόξευσε και πάλι χθες Τρίτη ο Τραμπ, ότι οι εταίροι του δεν ξοδεύουν τόσα χρήματα όσα οι ΗΠΑ για τις αμυντικές τους δαπάνες, η Ευρώπη, η Τουρκία και ο Καναδάς θα τονίσουν σήμερα πως συνολικά θα έχουν δαπανήσει 400 δισεκατομμύρια δολάρια ως το 2024.

«Εφόσον επενδύουμε χρήματα και θέτουμε σε κίνδυνο τις ζωές των στρατιωτών μας θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές του ΝΑΤΟ», επεσήμανε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο Twitter, προσθέτοντας ότι σήμερα «θα υπερασπιστώ τα συμφέροντα της Γαλλίας και της Ευρώπης».

My statements on NATO triggered some reactions. I do stand by them. It is a burden we share: we can't put money and pay the cost of our soldiers' lives without being clear on the fundamentals of what NATO should be. Tomorrow, I will stand up for the French and European interests.