Απίστευτες εικόνες: Πώς αντέδρασε η πριγκίπισσα Άννα στην υποδοχή του Τραμπ στο Μπάκιγχαμ (Video)

«Ωχ, άσε με»...

Με μια απίστευτη κίνηση αντέδρασε η πριγκίπισσα Άννα στην παραίνεση της βασίλισσας Ελισάβετ να χαιρετήσει το ζεύγος Τραμπ, κατά την υποδοχή του στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, στο πλαίσιο της συνόδου του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο.

Ενώ η βάσιλισσα Ελισάβετ και ο πρίγκιπας Κάρολος, μαζί με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, κάνουν χειραψίες με τον Τραμπ και τη Μελάνια, η κόρη της βασίλισσας κάθεται στην άκρη.

Όταν η Ελισάβετ της κάνει εκνευρισμένο νόημα να έλθει κι εκείνη να χαιρετήσει η Άννα κάνει μια εντελώς απορριπτική κίνηση, τύπου «άσε με κι εσύ»...

Δείτε το απίστευτο βίντεο:

Here we have the Queen literally telling off Princess Anne for not greeting Donald Trump



Keen to see how press cover this member of the RF not welcoming him, cause we know the drama that they tried to create with a certain someone else pic.twitter.com/zPIxNU8EMh