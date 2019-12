Σεξουαλική παρενόχληση δημοσιογράφου στον «αέρα» (Video)

Ρεπορτάζ για αγώνα δρόμου, που βρισκόταν σε εξέλιξη, έκανε νεαρή δημοσιογράφος του αμερικανικού καναλιού WSAV News 3.

Την ώρα που μιλούσε στην κάμερα, οι δρομείς έτρεχαν πίσω της. Κάποιοι από αυτούς χαιρετούσαν στην κάμερα, αλλά ένας πέρασε από πολύ κοντά της και την θώπευσε.

Δείτε την αντίδραση της δημοσιογράφου:

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo