Ανοίγει ο δρόμος για το Brexit - Αυτοδυναμία Μπόρις Τζόνσον έδειξαν τα exit polls - Άλμα της στερλίνας (Photos|Video)

Σημαντικό προβάδισμα στον Μπόρις Τζόνσον δείχνουν τα exit polls, αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης στην Βρετανία, τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας. Συγκεκριμένα, οι Συντηρητικοί του Τζόνσον φαίνεται να συγκεντρώνουν 368 έδρες έναντι 191 των Εργατικών του Κόρμπιν. Ο δρόμος για το Brexit ανοίγει, όπως όλα δείχνουν.

Συγκεκριμένα, οι Συντηρητικοί του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον κερδίζουν ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία 86 εδρών στις εκλογές που διεξήχθησαν στη Βρετανία, εξασφαλίζοντας 368 έδρες από τις 650 έδρες της Βουλής των Κοινοτήτων.

Οι Εργατικοί κερδίζουν 191 έδρες.

Το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα κερδίζει 55 έδρες ενώ οι Φιλευθέροι Δημοκράτες 13.

Μέχρι λίγη ώρα πριν κλείσουν οι κάλπες, η προσέλευση των πολιτών στα κατά τόπους εκλογικά τμήματα συνεχιζόταν αθρόα. Σε κάποια εκλογικά κέντρα του Λονδίνου, αλλά και σε άλλες πόλεις, όπως το Κέιμπριτζ, το Μάντσεστερ, το Κάντερμπερι, αναφέρθηκαν «ουρές» και αναμονή μέχρι και μίας ώρας, κάτι που ενισχύει την πρόβλεψη για μεγάλη συμμετοχή των ψηφοφόρων.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 9 το πρωί. Το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών αναμένεται το πρωί της Παρασκευής.

Οι Βρετανοί πολίτες κλήθηκαν να αναδείξουν τα 650 μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων.

Όποιο κόμμα λάβει 326 έδρες θα έχει την κατάλληλη πλειοψηφία για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ικανοποίηση στην ΕΕ για τη «σαφήνεια» του αποτελέσματος

Ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές εξέφρασαν ικανοποίηση για τη «σαφήνεια» του εκλογικού αποτελέσματος στη Βρετανία, όπου το Συντηρητικό Κόμμα κατήγαγε σύμφωνα με τα έξιτ πολ σαρωτική νίκη στην αναμέτρηση που διεξήχθη - έκβαση που εάν επαληθευτεί θα ανοίξει τον δρόμο για να προχωρήσει η διαδικασία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση - αλλά στάθηκαν στην επόμενη μεγάλη πρόκληση, την επίτευξη διμερούς συμφωνίας για το εμπόριο μετά το Brexit ως τα τέλη του 2020.

«Η σαφήνεια είναι καλή. Αλλά θα χρειαστεί πολύ απαιτητική προσπάθεια για να υπάρξει πρόοδος ως προς τη μελλοντική σχέση σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα», προειδοποίησε αξιωματούχος της ΕΕ.

Γάλλοι διπλωμάτες σημείωσαν πως εάν επαληθευτεί αυτή η συμφωνία ο πρωθυπουργός των Τόρις, ο Μπόρις Τζόνσον, θα έχει τη δυνατότητα να επιτύχει την άμεση έγκριση της συμφωνίας για το Brexit.

«Εάν (το αποτέλεσμα) αυτό επιβεβαιωθεί (...) μπορούμε να αναμένουμε ότι θα εφαρμόσει αυτό που είπε, ότι δηλαδή το Brexit θα γίνει στα τέλη Ιανουαρίου», σημείωσε γαλλική διπλωματική πηγή και πρόσθεσε πως οι Βρυξέλλες θέλουν η διμερής σχέση με το ΗΒ να είναι όσο πιο σθεναρή είναι δυνατόν.

Η Βρετανία και η ΕΕ καλούνται να διαπραγματευθούν τη συμφωνία για το εμπόριο εντός 2020 διότι στα τέλη της επόμενης χρονιάς τερματίζεται η μεταβατική περίοδος της αποχώρησης και, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί νέα διευθέτηση, οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές θα διέπονται από τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Εναντίον της διεξαγωγής νέου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκοτίας ο Γκόουβ

Η διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκοτίας θα έπληττε τόσο την ίδια, όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο, μολονότι οι σκοτσέζοι ψηφοφόροι τάχθηκαν στη μεγάλη πλειοψηφία τους υπέρ των εθνικιστών οι οποίοι τάσσονται υπέρ της προκήρυξης νέου, έκρινε ο Μάικλ Γκόουβ, υπουργός στην κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον και εξέχων στέλεχος του Συντηρητικού Κόμματος.

Οι Τόρις του Τζόνσον φέρονται να οδεύουν σε σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Πέμπτη, σύμφωνα με τα έξιτ πολ. Ωστόσο, οι ψηφοφόροι στη Σκοτία θεωρείται ότι τάχθηκαν στη μεγάλη πλειοψηφία τους υπέρ του Σκοτσέζικου Εθνικού Κόμματος (SNP).

«Δεν θεωρώ ότι είναι αναπόφευκτη η διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία, το αντίθετο», τόνισε ο Γκόουβ στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV. «Δεν πιστεύω ότι ένα δεύτερο δημοψήφισμα θα ήταν σωστό για τη Σκοτία ή το ΗΒ», επέμεινε.

Άλμα της στερλίνας

Η στερλίνα σημείωσε άλμα έναντι του ευρώ και του δολαρίου. Στις 22:03 (τοπική ώρα, 00:03 σήμερα ώρα Ελλάδας), η στερλίνα σημείωνε άνοδο 1,94% έναντι του δολαρίου, στο 1,3416 δολάριο, και 1,58% έναντι του ευρώ, στις 83,25 πένες για ένα ευρώ.

Here's the frenzy in Sunderland, one of the constituencies that rushes to be the first to declare #ElectionDay2019 https://t.co/Dgly9ajBXl pic.twitter.com/rz6fEKRKOv