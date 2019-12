Συρία: Λουτρό αίματος από ρωσοσυριακούς βομβαρδισμούς στην Ιντλίμπ (Videos)

Οκτώ χιλιάδες άνθρωποι εκτοπίστηκαν σε 24 ώρες εξαιτίας των πληγμάτων των δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης και της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Ιντλίμπ, έσχατο οχυρό των τζιχαντιστών και των ανταρτών στη βορειοδυτική Συρία, γνωστοποίησε χθες Τετάρτη ΜΚΟ.

«Η ένταση των αδιάκριτων βομβαρδισμών στην περιοχή, ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα της επαρχίας Ιντλίμπ, κι η μαζική καταστροφή εξώθησαν πολλές οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς καταυλισμούς κοντά στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας», δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, επικεφαλής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στο Λονδίνο.

Την 30ή Απριλίου συριακά κυβερνητικά στρατεύματα με αεροπορική υποστήριξη των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων εξαπέλυσαν επίθεση ευρείας κλίμακας εναντίον τζιχαντιστών και ανταρτών στις επαρχίες Χάμα και Ιντλίμπ. Οι επιχειρήσεις ανάγκασαν μυριάδες ανθρώπους να τραπούν σε φυγή.

Οι συριακές δυνάμεις έκτοτε ανέκτησαν εδάφη στις δύο επαρχίες.

Ο Ντέιβιντ Σουάνσον, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ στην Ιορδανία, δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον αριθμό των εκτοπισμένων.

«Η κατάσταση στο πεδίο παραμένει ρευστή», τόνισε ο Σουάνσον στο Γερμανικό Πρακτορείο. «Μολονότι δεν έχουμε λάβει επιβεβαίωση του αριθμού τους, έγιναν πράγματι νέοι εκτοπισμοί πληθυσμών από το νότιο τμήμα της Ιντλίμπ προς βορρά και είναι μεγάλοι».

Κατά τον Άμπντελ Ραχμάν, τουλάχιστον 30 άμαχοι, στην πλειονότητά τους παιδιά, έχουν σκοτωθεί από τη Δευτέρα στους βομβαρδισμούς των συριακών και των ρωσικών δυνάμεων στην Ιντλίμπ.

