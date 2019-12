Χαμός στο twitter από την εορταστική ανάρτηση της Μελάνια Τραμπ (Photo)

Η εορταστική ανάρτηση της Μελάνια Τραμπ, που συνοδευόταν από μία λαμπερή φωτογραφία της, στάθηκε αφορμή να δεχθεί πολλά επικριτικά σχόλια στο Twitter.

Η Μελάνια Τραμπ πόσταρε μια φωτογραφία της στο Twitter όπου εμφανίζεται καθισμένη μπροστά από ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο, περιστοιχισμένη από δώρα, να μιλάει στο τηλέφωνο.

«Παραμονή Χριστουγέννων και ο Άι Βασίλης εργάζεται σκληρά για να παραδώσει δώρα σε παιδιά σε όλο τον κόσμο. Μια υπέροχη παράδοση. Ευχαριστώ @NoradSanta που μου επέτρεψες να βοηθήσω παιδιά να παρακολουθήσουν την πορεία του!», έγραψε η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ στη συνοδευτική λεζάντα.

Πολλοί χρήστες ωστόσο δεν είδαν με καλό μάτι την συγκεκριμένη ανάρτηση της Μελάνια, κατηγορώντας την για υποκρισία. «Μήπως βοήθησες τον Άι Βασίλη να εντοπίσει τα παιδιά των μεταναστών που είναι στα κέντρα κράτησης;» έγραψε ένας χρήστης κάτω από το ποστ της, συνοδεύοντας το σχόλιό του με μια σχετική φωτογραφία.

«Νοιάζεσαι μόνο για το χρήμα», έγραψε ένας άλλος σχολιαστής. «Ως Πρώτη Κυρία δεν έχεις κάνει τίποτα για να βοηθήσεις τα παιδιά μεταναστών που είναι φυλακισμένα σε κλουβιά», προσθέτει ένα άλλο σχόλιο.

It's #ChristmasEve & #Santa is hard at work delivering toys to children all over the world! A wonderful tradition - thank you @NoradSanta for including me in helping the kids track Santa! pic.twitter.com/VfPpYFZB7y