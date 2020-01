Αυστραλία: Χιλιάδες οι εγκλωβισμένοι από τις πυρκαγιές – Επιχείρηση διάσωσης ''μαμούθ'' (Photos)

Μια μεγάλης έκτασης επιχείρηση διάσωσης διεξάγεται σήμερα για χιλιάδες ανθρώπους που έχουν καταφύγει σε παραλιακές πόλεις της Αυστραλίας αφού διέφυγαν από τις πυρκαγιές που καταστρέφουν μεγάλες ζώνες της χώρας και έχουν στοιχίσει τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους μέσα σε 48 ώρες.

Πολεμικά πλοία και αεροπλάνα έχουν αναπτυχθεί για να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και να συνεισφέρουν στην εκτίμηση των καταστροφών έπειτα από μία από τις χειρότερες ημέρες από τον Σεπτέμβριο που άρχισαν οι πυρκαγιές.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως σήμερα βρέθηκαν άλλα τρία πτώματα, αυξάνοντας σε οκτώ τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από το βράδυ της Δευτέρας.

Η ανησυχία είναι μεγάλη για πολλούς ανθρώπους των οποίων η τύχη εξακολουθεί να αγνοείται ενώ πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται εκτός ελέγχου στη νοτιοανατολική Αυστραλία.

Περισσότερες από 200 κατοικίες έχουν καταστραφεί και μερικά χωριά δεν είναι πλέον παρά ερείπια που καπνίζουν.

Οι πληροφορίες που φθάνουν από πολλές τουριστικές ζώνες της νοτιοανατολικής Αυστραλίας κάνουν λόγο για χιλιάδες παραθεριστές και ντόπιους που πέρασαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στριμωγμένοι στην άκρη της θάλασσας, αποκλεισμένοι από τις φλόγες. Οι πυρκαγιές προκάλεσαν πολυάριθμες διακοπές της ηλεκτροδότησης, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και του Ίντερνετ.

Here it is. Our family home. Burnt to the ground. Photos taken by our neighbour. We are devastated. Just one of the many, many homes lost in Batemans Bay and Mogo. #NSWfires pic.twitter.com/ob5Ub3YZMr