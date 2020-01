Τραμπ: Ο Σουλεϊμανί σχεδίαζε να σκοτώσει πολλούς Αμερικανούς

Ο Κασέμ Σουλεϊμανί, ο διοικητής της Δύναμης Κουντς του Ιράν, σχεδίαζε να σκοτώσει «πολλούς Αμερικανούς», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Twitter.

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more...but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number....

«Ο στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί σκότωσε ή τραυμάτισε σοβαρά χιλιάδες Αμερικανούς σε μεγάλο χρονικό διάστημα και σχεδίαζε να σκοτώσει πολλούς ακόμη», ανέφερε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago!