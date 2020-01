Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην Πενσυλβάνια

Σειρά πυροβολισμών ήχησαν στην πόλη Φιλαδέλφεια της Πολιτείας Πενσυλβάνια. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματίες.



Άμεση ήταν η απάντηση της αστυνομίας, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης αντιμετωπίζει περιστατικό με ένοπλο δράστη και έχει προχωρήσει στην εκκένωση της περιοχής όπου σημειώθηκε το συμβάν.



Αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή Φρανκφόρντ, βορειοανατολικά της Φιλαδέλφεια.



Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τον πανικό μετά τους πυροβολισμούς. Ισχυρή είναι η αστυνομική παρουσία.

Heavy police activity for possible shot fire in Frankford section... #Philadelphia #Pennsylvania #USA pic.twitter.com/LtQw2kOEbp