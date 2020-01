Το Ιράν παραδέχτηκε ότι κατέρριψε κατά λάθος το ουκρανικό Boeing - Πώς αντιδρά το Κίεβο

Τρεις ημέρες μετά τη συντριβή του αεροσκάφους των Ukraine Airlines International λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης το Ιράν ανακοίνωσε ότι ο στρατός του κατέρριψε «από λάθος» το Boeing 737.

Το Ιράν λυπάται «βαθιά» για τη συντριβή, «μία μεγάλη τραγωδία και ένα ασυγχώρητο λάθος», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752