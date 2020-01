Σεισμός 4,7 Ρίχτερ κοντά στην Κωνσταντινούπολη

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή του Μαρμαρά, 62 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα.

M4.8 #earthquake (#deprem) strikes 62 km W of #İstanbul (#Turkey) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/HzJ1hBeaeQ