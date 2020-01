Λος Άντζελες: Αεροσκάφος άδειασε τα καύσιμά του σε αυλή σχολείου! - 23 τραυματίες (Video)

Τουλάχιστον 17 παιδιά και έξι ενήλικες υπέστησαν ελαφρά τραύματα όταν ένα αεροσκάφος που επρόκειτο να προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες κατά τα φαινόμενα άδειασε τα καύσιμά του στην αυλή ενός σχολείου.

Οι πυροσβέστες «προσπαθούν να επιβεβαιώσουν ποια ήταν η ουσία που έπεσε από το αεροπλάνο, αν και οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για οσμή καυσίμων στην περιοχή», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες στο Twitter.

Στο σχολείο έσπευσαν 70 πυροσβέστες και διασώστες προκειμένου να φροντίσουν τους τραυματίες.

Η πυροσβεστική δεν διευκρίνισε για ποιο σχολείο πρόκειται. Σύμφωνα όμως με την εφημερίδα Los Angeles Times, είναι το Δημοτικό της Παρκ Άβενιου, στο προάστιο Κάνταχι, από το οποίο περνούν τα αεροπλάνα στην πορεία τους για να προσγειωθούν στο LAX.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι περιπολικά, με αναμμένους τους φάρους, ακολουθούσαν το αεροπλάνο ενώ προσγειωνόταν στο LAX.

