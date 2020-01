ΗΠΑ: Ζήτησε από τον δικαστή να λύσει τις διαφορές με την πρώην του μέσω... ξιφομαχίας

Όταν ένα ζευγάρι αποφασίζει να δώσει τέλος στο γάμο του, πολλές ακραίες συμπεριφορές μπορούν να υπάρξουν μέχρι την έκδοση του διαζυγίου. Ακόμη περισσότερες ακρότητητες να ειπωθούν εντός των δικαστικών αιθουσών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο 40χρονος David Ostrom από τις ΗΠΑ που ζήτησε- και με τη βούλα του νόμου- να… μονομαχήσει με σπαθιά με την μέλλουσα τέως σύζυγό του προκειμένου να λύσουν έτσι τις διαφορές τους.

Σύμφωνα με την δικογραφία ο 40χρονος αναφέρει ότι η 38χρονη εν διαστάσει σύζυγός του, Bridgette Ostrom και ο δικηγόρος της, Matthew Hudson, τον «κατέστρεψαν νομικά».

Σύμφωνα με το AP, η διαμάχη του πρώην ζευγαριού αφορά στην κηδεμονία, το δικαίωμα επισκέψεων και τις πληρωμές φόρου ακινήτων.

Ο δικαστής έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει στους δύο «να λύσουν τις διαφορές τους στο πεδίο της μάχης, νομικά» όπως υποστηρίζει ο David Ostrom, συμπληρώνοντας μάλιστα πως η δίκη -μέσω μονομαχίας- «δεν απαγορεύτηκε ποτέ ούτε περιορίστηκε ως δικαίωμα στις ΗΠΑ».

Επιπλέον, ζητάει περιθώριο 12 εβδομάδων για να μπορέσει να βρει… σπαθιά σαμουράι!

«Νομίζω ότι απάντησα στον παραλογισμό του κ. Hudson, με τον δικό μου παραλογισμό» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο 40χρονος ενώ, παράλληλα, διευκρίνισε ότι η σύζυγός του μπορεί, αν θέλει, να επιλέξει τον δικηγόρο της ως εκπρόσωπό της στη μάχη.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος της 38χρονης ζητώντας από τον δικαστή απόρριψη του αιτήματος της αντίπαλης πλευράς, δήλωσε ότι με δεδομένο πως μία μονομαχία ίσως καταλήξει σε θάνατο «τέτοια επακόλουθα πιθανότατα υπερέχουν των ζητημάτων που σχετίζονται με τη φορολογία και την κηδεμονία».

Σημειώνεται πάντως πως μέχρι στιγμής ο δικαστής δεν απορρίπτει ούτε κάνει αποδεκτό το αίτημα τονίζοντας πως δεν σκοπεύει να βγάλει σύντομα απόφαση.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/ipa-zita-apo-dikastirio-na-kanei-ksifomaxia-me-tin-proin-syzygo

