Αικατερίνη Σακελλαροπούλου: Fake ο λογαριασμός στο Twitter

Ψεύτικος αποδεικνύεται ο λογαριασμός που εμφανίστηκε στο Twitter, και φέρει το όνομα της υποψηφίας Προέδρου της Δημοκρατίας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου.

Πληροφορίες από το περιβάλλον της Αικ. Σακελλαροπούλου υποστηρίζουν ότι ουδέποτε υπήρξε δημιουργία οποιουδήποτε λογαριασμού στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, μία μέρα μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της για την Προεδρία της Δημοκρατίας η ίδια προχώρησε στο κλείσιμο του λογαριασμού που διατηρούσε στο Facebook.

Welcome to my official account on Twitter!