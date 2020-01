Μαδούρο σε Μαραντόνα: Η Βενεζουέλα είναι το σπίτι σου

Hoy tuve el privilegio de que me recibieras en tu casa, @NicolasMaduro, junto a tu señora esposa @FloresCilia. Me hicieron sentir realmente muy cómodo. Aquí se respira lucha y revolución. Gracias por continuar con el legado del comandante eterno, Hugo Chávez.

A post shared by Diego Maradona (@maradona) on Jan 21, 2020 at 6:17pm PST