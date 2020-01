Τα «μαζεύει» ο Stephen King για τα Όσκαρ:  Ξεπέρασα τα όρια

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά από τα αμφιλεγόμενα σχόλιά του σχετικά με την ποικιλομορφία στα Όσκαρ, ο Stephen King τα απέσυρε.

Ο 72χρονος συγγραφέας στις 13 Ιανουαρίου έγραψε στο Twitter ότι «δεν θα σκεφτόταν ποτέ την ποικιλομορφία σε θέματα τέχνης», κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις διαμάχης και εξόργισε την Αφροαμερικανή σκηνοθέτη Ava DuVernay.

Τη Δευτέρα, ο King έγραψε ένα άρθρο με τίτλο «Τα Όσκαρ παραμένουν τακτοποιημένα υπέρ των λευκών» στο The Washington Post, όπου παραδέχτηκε ότι ξεπέρασε τα όρια με τα σχόλιά του.

Ο συγγραφέας ξεκίνησε το άρθρο του δηλώνοντας ότι οι συζητήσεις για τις τέχνες έχουν γίνει «όλο και πιο έντονες και πολωμένες» τα τελευταία χρόνια.

Προσέθεσε ότι «οι γραμμές των πεποιθήσεων σχεδιάζονται με ανεξίτηλη μελάνη» και αναγνωρίζοντας ότι «ξεπέρασε τα όρια αυτά πρόσφατα» με τα σχόλιά του ότι «λανθασμένα» τα σκέφτηκε αυτά.

«Το θέμα ήταν τα Βραβεία Όσκαρ», πρόσθεσε. «Είπα επίσης, κατ 'ουσίαν, ότι εκείνοι που κρίνουν τη δημιουργική αριστεία πρέπει να είναι τυφλοί σε θέματα φυλής, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού».

«Δεν είπα ότι αυτό συνέβη σήμερα, γιατί τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πέρα ​​από την αλήθεια», πρόσθεσε.

«Δεν είπα ότι ταινίες, μυθιστορήματα, θεατρικά έργα και μουσική που επικεντρώνονται στην ποικιλομορφία και / ή την ανισότητα δεν μπορούν να είναι έργα δημιουργικής ιδιοφυΐας. Μπορούν να είναι, και συχνά είναι» είπε.

Ο συγγραφέας αναφέρθηκε στην Ava DuVernay, αποκαλώντας τη σειρά του 2019 When They See Us στο Netflix, ως «μια υπέροχη περίπτωση».