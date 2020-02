Το παρασκήνιο της εμφάνισης Shakira-JLo στο Super Bowl (Video)

Ένα βίντεο μερικών δευτερολέπτων.

Αυτό ήταν το μόνο που χρειάστηκε για να εκθέσει η Jennifer Lopez όλους όσοι υποστήριζαν ότι οι σχέσεις της με τη Shakira ήταν κακές και ότι οι δύο λατίνες σταρ είχαν τριβές καθώς προετοιμάζονταν για το σόου τους στο ημίχρονο του Super Bowl.

To βίντεο, μάλιστα, το ανέβασε η ίδια η JLo στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter και δείχνει τις δύο σταρ μερικά δευτερόλεπτα μετά το τέλος του σόου να αγκαλιάζονται πανευτυχείς.

«Λατρεύω αυτή τη στιγμή με εμένα και τη Shakira, κυριολεκτικά δευτερόλεπτα μετά το τέλος της ζωντανής μετάδοσης! Είμαστε τόσο ευτυχισμένες!» έγραψε η JLo, κλείνοντας στόματα.

LOVE this moment with me and @shakira literally seconds after we went off air!! We were so happy!! #MissionAccomplished #SuperBowlHalftime #LatinoGang #GirlsGirls #StrongerTogether pic.twitter.com/5SDACzvAX0