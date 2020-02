Το «κρακ» στα δάχτυλα προκαλεί ή όχι αρθρίτιδα στα χέρια; (Video)

Ίσως και εσείς να ανήκετε σε αυτούς που έχουν αυτή τη... συνήθεια! Τι ισχύει, όμως; Το «κρακ» στα δάχτυλα, προκαλεί ή όχι αρθρίτιδα μετά από χρόνια επανάληψη;

Στο παρελθόν, θέλοντας να δώσουν απάντηση, ερευνητές από το πανεπιστήμιο Uniformed Services University of the Health Sciences στις ΗΠΑ, δημοσίευσαν μια μελέτη στην επιθεώρηση Journal of the American Board of Family Medicine, με την οποία απαντούν οριστικά στο ερώτημα:

Το «κρακ» στα δάχτυλα προκαλεί ή όχι αρθρίτιδα στα χέρια;

Μερικές από τις απορίες σας, σίγουρα θα λυθούν στο βίντεο που ακολουθεί:

Σύμφωνα με στοιχεία, λοιπόν, η διαφορά στην εκδήλωση οστεοαρθρίτιδας στις κλειδώσεις των χεριών μεταξύ εκείνων που κάνουν «κρακ» στα δάχτυλα και εκείνων που δεν το κάνουν, είναι στατιστικώς αμελητέα και άρα δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τη θεωρία, ότι το "κρακ" στα δάχτυλα προκαλεί τελικά οστεοαρθρίτιδα.