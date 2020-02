«Βαφτίσια» από τον Π.Ο.Υ.: Αυτό είναι το επίσημο όνομα του νέου κορωνοϊού

Ο νέος κοροναϊός που έχει σκοτώσει περισσότερους από 1.000 ανθρώπους στην Κίνα θα ονομάζεται «Covid-19», ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, εξηγώντας ότι οι άλλες ονομασίες θα ήταν "ανακριβείς" και ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί ο στιγματισμός.

Η ονομασία αυτή επιλέχθηκε ώστε να είναι "εύκολη στην προφορά" και ταυτόχρονα να μην στιγματίζει μια συγκεκριμένη χώρα ή έναν λαό, υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον Τέντρος, το "co" παραπέμπει στη λέξη "κορόνα", το "vi" στον "ιό" και το τελικό "d" στη λέξη "desease" (ασθένεια στα αγγλικά). Ο αριθμός 19 αναφέρεται στο έτος κατά το οποίο πρωτοεμφανίστηκε (2019).

Περίπου 400 επιστήμονες απ' όλον τον κόσμο συμμετέχουν από σήμερα στη διήμερη συνάντηση, υπό την αιγίδα του ΠΟΥ, με στόχο την εντατικοποίηση της μάχης εναντίον της ασθένειας αυτής.

Ο Τέντρος προειδοποίησε ότι το πρώτο εμβόλιο για την καταπολέμηση του Covid-19 ενδέχεται να είναι έτοιμο σε 18 μήνες. «Για αυτό πρέπει να κάνουμε τα πάντα σήμερα, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα όπλα για να αντιμετωπίσουμε τον ιό», πρόσθεσε κατά την καθημερινή πλέον ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη.

Παράλληλα, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ απηύθυνε έκκληση σε όλον τον κόσμο να ενώσει τις προσπάθειές του ώστε να αποφευχθούν "και άλλα κρούσματα και πολύ υψηλότερο κόστος". Εκτίμησε ωστόσο ότι "υπάρχει μια ρεαλιστική πιθανότητα να σταματήσουμε" την εξάπλωση του νέου ιού.

"Ζητούμε από τις χώρες να είναι όσο πιο επιθετικές γίνεται, ακόλουθούμε μια στρατηγική περιορισμού", πρόσθεσε. "Αν ο κόσμος δεν θέλει να ξυπνήσει και να θεωρήσει τον ιό ως τον δημόσιο εχθρό υπ' αριθμόν 1, δεν νομίζω ότι θα μάθουμε από τα μαθήματά μας", προειδοποίησε.

