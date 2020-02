Συρία: Οργή Ερντογάν για 14 Τούρκους νεκρούς - Στέλνει 1.000 τανκς κατά Άσαντ (Video)

H Τουρκία θα πλήττει τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις όπου τις συναντά στη βόρεια Συρία, αν πληγεί και άλλος Τούρκος στρατιώτης, και μπορεί να κάνει και χρήση αεροπορικής ισχύος, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επιτέθηκε και στη Ρωσία. κατηγορώντας την ότι συμμετέχει στη «σφαγή αμάχων στη βορειοδυτική Συρία».

«Το καθεστώς και οι ρωσικές δυνάμεις (…) που το υποστηρίζουν επιτίθενται αδιάκοπα σε αμάχους, διαπράττουν σφαγές και αιματοχυσίες», είπε χαρακτηριστικά σε ομιλία του στην Άγκυρα.

Ο Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία είναι αποφασισμένη να απωθήσει τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου πέραν των τουρκικών θέσεων παρατήρησης στη βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ.

«Θα το πράξουμε χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε απαραίτητα μέσα, στον αέρα ή στο έδαφος», τόνισε ο Τούρκος ηγέτης.

«Θα το πληρώσουν ακριβά»

Η δήλωση αυτή έρχεται ένα εικοσιτετράωρο μετά την οργισμένη αντίδραση του Ερντογάν για τις επιθέσεις εναντίον Τούρκων στρατιωτών τη Δευτέρα. Να σημειωθεί ότι ο Ερντογάν παραδέχτηκε πως από δύο επιθέσεις συριακών στρατευμάτων κατά τουρκικών δυνάμεων στο έδαφος της Συρίας κόστισαν τη ζωή σε 14 Τούρκους στρατιώτες και πολιτικό προσωπικό.

«Χθες, οι δυνάμεις του καθεστώτος έλαβαν μία ισχυρή απάντηση, αλλά δεν ήταν αρκετή. Θα υπάρξει και συνέχεια. Θα πληρώσουν πολύ ακριβό τίμημα. Αύριο, από το βήμα του Κοινοβουλίου, θα γνωστοποιήσω τα επόμενα βήματα» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Να προετοιμαστούμε για εισβολή»

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος του εθνικιστικού κόμματος της Τουρκίας και κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, φρόντισε να στείλει σαφές μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής εισβολής στη Συρία.

«Εάν χρειαστεί, το τουρκικό έθνος θα πρέπει να προετοιμαστεί για εισβολή στη Συρία» τόνισε, χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Εξαπέλυσε μάλιστα και δριμεία κριτική στον πρόεδρο της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ, χαρακτηρίζοντάς τον ως «εγκληματία και δολοφόνο».

Πάντως ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν βίντεο που κάνουν λόγο για προετοιμασία 1000 αρμάτων που ετοιμάζει η Τουρκία να προσωθήσει στην Συρία.

As tensions rising between Turkey and Syria, Turkish Army reinforce the border troops with armored vehicles on the Turkish-Syrian border.#Turkey #Syria #MiddleEast pic.twitter.com/WoEyBsbC83