Συνεχόμενα Sold Out για το "Ιστορία χωρίς όνομα" στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Με συνεχόμενα sold out από τις 17 Ιανουαρίου, συνεχίζεται ο θρίαμβος της παράστασης "Ιστορία χωρίς όνομα" στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Το έργο-φαινόμενο που λάτρεψαν οι θεατές, μετά την τεράστια επιτυχία στη Θεσσαλονίκη και την θεαματική υποδοχή που έλαβε από το αθηναϊκό κοινό, συνεχίζει τις παραστάσεις του, προσθέτοντας μία έξτρα βραδινή παράσταση, κάθε Σάββατο στις 9μμ, από τις 22 Φεβρουαρίου.



Ο θυελλώδης έρωτας του Ίωνα Δραγούμη και της Πηνελόπης Δέλτα βρίσκεται στη σκηνή, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη, μέσα από το βραβευμένο με τρία βραβεία κοινού βιβλίο του Στέφανου Δάνδολου « Ιστορία χωρίς όνομα » (εκδόσεις Ψυχογιός) σε θεατρική διασκευή Ανθής Φουντά και Κώστα Γάκη .



Τον εμβληματικό και για πολλούς αμφιλεγόμενο διπλωμάτη, λόγιο και πολιτικό Ίωνα Δραγούμη ενσαρκώνει επί σκηνής, ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του, ο Τάσος Νούσιας , ενώ η εξαιρετική Μπέτυ Λιβανού και η αποκαλυπτική Μαρία Παπαφωτίου μοιράζονται δύο διαφορετικές εποχές της σπουδαίας συγγραφέα και ιστορικής προσωπικότητας, Πηνελόπης Δέλτα .



Ιούνιος 1908 – Βιέννη/ Ο Ίων Δραγούμης βρίσκεται παρών στην πλέον καθοριστική απόφαση που παίρνει για τη ζωή της η Πηνελόπη Δέλτα.

Απρίλιος 1941 – Κηφισιά/ Ο Ίων Δραγούμης απών από την ζωή της Πηνελόπης Δέλτα, αλλά πιο παρών από ποτέ. Ίων Δραγούμης και Πηνελόπη Δέλτα. Μια ψυχή χωρισμένη σε δύο σώματα. Ένας θαμμένος πόνος που δεν εκτονώθηκε ποτέ. Δύο λυγμοί που συνορεύουν. Ο έρωτας και η πατρίδα. Μια ιστορία ηδονής και οδύνης. Ο εμβληματικός διπλωμάτης και η σπουδαία συγγραφέας σε μια νοερή ζωή επιθυμίας, ονείρων, υψηλών ιδανικών, υψηλών δεσμεύσεων, υψηλών οραμάτων.

Συντελεστές:

Συγγραφέας του έργου «Ιστορία χωρίς Όνομα»: Στέφανος Δάνδολος

Θεατρική Διασκευή: Ανθή Φουντά – Κώστας Γάκης

Σκηνοθεσία-Μουσική: Κώστας Γάκης

Σκηνικά – Κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Ηair and makeup artist: Άννα Μαρία Προκοπίδου

Βοηθός σκηνοθέτη: Νατάσα - Φαίη Κοσμίδου

Φωτογράφιση: Σταύρος Χαμπάκης

Promo Video: Γιώργος Γεωργόπουλος



Παίζουν:

Ίωνας Δραγούμης: Τάσος Νούσιας

Πηνελόπη Δέλτα: Μπέτυ Λιβανού

Νεαρή Πηνελόπη Δέλτα: Μαρία Παπαφωτίου

Στέφανος Δέλτα: Στάθης Μαντζώρος

Γιατρός Φρίντμαν: Αργύρης Γκαγκάνης

Γραμματέας Γιατρού: Στέλιος Γιαννακός

Μαριάνθη: Ανθή Φουντά

Μουσική εκτέλεση : Μιχάλης Κωτσόγιαννης



Διεύθυνση Παραγωγής: Κατερίνα Διακουμοπούλου

Προβολή & Επικοινωνία Παραγωγής: Άννα Θεοδόση

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Performing Arts & Entertainment Ltd



Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων:

Τετάρτη - Πέμπτη – Παρασκευή στις 20.30

Σάββατο και Κυριακή στις 18.00



Από το Σάββατο 22/02/2020 έως το Σάββατο 11/04/2020

στις 18.00 & 21.00



Τιμές εισιτηρίων:

Α ΖΩΝΗ:€25 κανονικό, €22 φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων, άνω των 65

Β ΖΩΝΗ: €20 κανονικό, €17 φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων, άνω των 65



Σημεία προπώλησης εισιτηρίων:



Στα ταμεία του Ιδρύματος (Πειραιώς 206, Ταύρος) από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 11:00 - 14:00, καθώς και μία ώρα πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης της κάθε παράστασης.

Στο εκδοτήριο εισιτηρίων της Ticketservices, στην οδό Πανεπιστημίου 39, Αθήνα, (Δευτέρα & Παρασκευή 09:00 – 20:00, Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη 09:00 – 21:00, Σάββατο 09:00 – 15:00).

Στα καταστήματα PUBLIC σε όλη την Ελλάδα (ώρες καταστημάτων).



Μέσω τηλεφώνου :

στο τηλεφωνικό κέντρο της Artinfo 210 9213310 (Δευτέρα – Παρασκευή 10.00-22.00)

στο τηλεφωνικό κέντρο της Ticketservices 210 7234567 (Δευτέρα & Παρασκευή 09:00 – 20:00, Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη 09:00 – 21:00, Σάββατο 09:00 – 15:00

Μέσω διαδικτύου με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας στις διευθύνσεις



www.mcf.gr

www.artinfo.gr

www.ticketservices.gr

tickets.public.gr

www.viva.gr



