Σπιτονοικοκύρης δέχτηκε να ρίξει το ενοίκιο με αντάλλαγμα... γυμνές φωτογραφίες

Υποψήφια νοικάρισσα βρέθηκε προ εκπλήξεως όταν απλά ρώτησε για την τιμή ενός διαμερίσματος στο Κάντερμπερι της Βρετανίας.

Η Τζόρτζια Λάινχαν, σε ανάρτησή της στο Twitter ανέβασε φωτογραφία από την συνομιλία με τον σπιτονοικοκύρη, ο οποίος... «προσφέρθηκε» να της μειώσει την τιμή του ενοικίου αρκεί να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες.

Η Λάινχαν, σύμφωνα με δημοσιευμα του Reader, μίλησε για «αηδιαστική κατάχρηση εξουσίας» και είπε ότι ανέβασε το tweet για να δείξει «πόσο επικίνδυνοι μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι στο ίντερνετ».

That’s the last time I try and find a house on gumtree pic.twitter.com/dh14FXAFKw