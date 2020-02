Τρένο εκτροχιάστηκε στην Αυστραλία: Δύο νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες (Photos)

Μια αμαξοστοιχία που μετέφερε περίπου 200 επιβάτες εκτροχιάστηκε και ανετράπη στην Αυστραλία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Το τρένο έκανε το δρομολόγια από το Σίδνεϊ προς τη Μελβούρνη κοντά στην περιοχή Γουάλαν, όταν για άγνωστη αιτία εκτροχιάστηκε 35 μίλια βόρεια από τη Μελβούρνη.

Derailed train near Wallan station. Lots of emergency response. Photos I found on Facebook. pic.twitter.com/u1ipOjJGFW