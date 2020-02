Κορωνοϊός: Σημάδια πανικού στην Ιταλία - Αδειάζουν τα ράφια στα σούπερ μάρκετ (Video/Photos)

Πέμπτος ασθενής που είχε μολυνθεί από τον νέο κοροναϊό πέθανε στη βόρεια Ιταλία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Τα κρούσματα του κορωνοϊού στην Ιταλία είναι πλέον 203, από τα οποία περισσότερα από 180 μόνο στη Λομβαρδία.

Νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, ένας άνδρας 85 ετών υπέκυψε σήμερα το πρωί στο Μπέργκαμο της βόρειας Ιταλίας.

Οι γιατροί έκαναν γνωστό ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν βεβαρημένη.

Και οι τέσσερις νεκροί απο τον κοροναϊό στην Ιταλία ήταν ηλικιωμένοι και με προβλήματα υγείας, τονίζουν οι ιταλικές αρχές.

Αργότερα αναμένεται νέα ενημέρωση από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, που είναι σε διαρκή συνεργασία με την κυβέρνηση της Ρώμης.

Αδειάζουν τα σούπερ μάρκετ στο Μιλάνο

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τα σούπερ μάρκετ του Μιλάνου, που αποτυπώνουν τον πανικό που έχει δημιουργηθεί στη γειτονική χώρα από τα κρούσματα κοροναϊού.

Οι πολίτες έχουν «αδειάσει» κυριολεκτικά από τρόφιμα πολλά από τα σούπερ μάρκετ.

Την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζουζέπε Κόντε, ζήτησε από τους πολίτες να μην καταληφθούν από πανικό και να ακολουθούν τις οδηγίες των κέντρων.

Δείτε βίντεο με τα άδεια ράφια σε σούπερ μάρκετ της Ιταλίας:

Stunned by Europe’s biggest surge of the #coronavirus, Italy appears to be operating in near panic mode.



Grocery store shelves in Milan are empty. More @business: https://t.co/zkk4kNjYI7 #Covid_19 #COVID19italia pic.twitter.com/qjPPs9KTa5