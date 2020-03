Ταινία για το Rockfield - Το θρυλικό στούντιο των μεγαλύτερων ροκ επιτυχιών (Video)

Το Rockfield Studios είναι το θρυλικό στούντιο ηχογράφησης στην καρδιά της υπαίθρου της Ουαλίας που έχει φιλοξενήσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock 'n' roll σκηνής.

Τώρα η ιστορία του Rockfield Studios πρόκειται να γίνει ταινία με τίτλο «Rockfield: The Studio on the Farm». Η ταινία καταγράφει το ταξίδι των Ουαλών αδελφών Kingsley και Charles Ward, οι οποίοι δημιούργησαν ένα από τα πιο διάσημα στούντιο ηχογράφησης στον κόσμο σε ένα αγρόκτημα, στο Monmouthshire της Ουαλίας τη δεκαετία του 1960.

Το στούντιο σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε το πιο διάσημο στούντιο ηχογράφησης σε παγκόσμιο επίπεδο και εκεί πρωτοακούστηκαν μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια της ροκ ιστορίας.

Εκεί οι «Queen» ηχογράφησαν το «Bohemian Rhapsody» το 1975, εκεί το συγκρότημα «The Stone Roses» πέρασαν πέντε χρόνια προσπαθώντας να ηχογραφήσουν το ομώνυμο άλμπουμ τους, με το οποίο έκαναν το ντεμπούτο τους και σ' αυτό το στούντιο οι «Oasis» ηχογράφησαν το «What's The Story» (Morning Glory) το 1995.

Η ταινία αναφέρεται σε πολλούς καλλιτέχνες που ηχογράφησαν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους εκεί, μεταξύ των οποίων οι: Liam Gallagher, Manic Street Preachers, Stone Roses, Chris Martin, Ozzy Osbourne, Robert Plant, Tim Burgess, Simple Minds και Jim Kerr.

Η επίσημη σύνοψη για την ταινία αναφέρει: «Αυτή είναι η απίθανη ιστορία για το πώς δυο αδέλφια από την Ουαλία εκμεταλλεύτηκαν τη γαλακτοπαραγωγική τους φάρμα και την μετέτρεψαν σε ένα από τα πιο επιτυχημένα στούντιο ηχογράφησης όλων των εποχών, παράγοντας τέσσερις δεκαετίες θρυλικής ροκ μουσικής».

Και συνεχίζει: «Πριν από πενήντα χρόνια, βαθιά στην ύπαιθρο της Ουαλίας, οι αδερφοί Kingsley και Charles Ward ξεκινούσαν να εργάζονται στην οικογενειακή επιχείρηση γαλακτοπαραγωγής. Αλλά ήθελαν να κάνουν κάτι διαφορετικό - ήθελαν να κάνουν μουσική. Έτσι έχτισαν ένα στούντιο στη σοφίτα της αγροικίας τους και άρχισαν να γράφουν με τους φίλους τους... Άθελά τους, είχαν ξεκινήσει το πρώτο ανεξάρτητο στούντιο ηχογράφησης στον κόσμο: το Rockfield».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στο SXSW Festival στο Όστιν του Τέξας στις 16 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ