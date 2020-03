Δέκα βιβλία από τον Brian Eno για το «Εγχειρίδιο για τον Πολιτισμό»

«Μακροπρόθεσμη προσέγγιση και ανάληψη ευθύνης μακροπρόθεσμα» προτείνει το ίδρυμα Long Now Foundation. Το στρατηγείο τού ιδρύματος στο Λος Άντζελες φιλοξενεί πλέον τη βιβλιοθήκη «Manual for Civilization», μια βιβλιοθήκη η οποία φέρνει στον νου την «Encyclopedia Galactica» του Isaac Asimov και στην οποία θα υπάρχουν 3.500 βιβλία τα οποία κρίθηκαν ότι είναι τα πιο πιθανά «να διατηρήσουν ή να ξαναοικοδομήσουν τον πολιτισμό του ανθρώπου».

Ζητήθηκε από διάφορους μελλοντολόγους να συνεισφέρουν τη δική τους επιλογή τέτοιων βιβλίων και η πρώτη λίστα ήταν αυτή του μουσικού-συνθέτη-παραγωγού-μελλοντολόγου της μουσικής Brian Eno. Ο οποίος είναι ιδρυτικό μέλος του ιδρύματος και «νονός» του (μεταξύ άλλων, λίστα έδωσε τόσο ο πρόεδρος του ιδρύματος, Stewart Brand όσο και ο συνιδρυτής του περιοδικού «Wired», Kevin Kelly).

Ο Eno έδωσε μια λίστα με δέκα βιβλία:

«Seeing Like a State» του James C. Scott

«The Mind in the Cave: Consciousness and the Origins of Art» του David Lewis-Williams

«Μάζα και Εξουσία» του Ελίας Κανέτι (στα ελληνικά, από τις εκδόσεις Ηριδανός)

«The Wheels of Commerce» του Fernand Braudel

«Keeping Together in Time» του William McNeill

«Dancing in the Streets» της Barbara Ehrenreich

«Roll Jordan Roll» του Eugene Genovese

«A Pattern Language» του Christopher Alexander και άλλων

«Το Πρόσωπο της Μάχης» του Τζον Κίγκαν (στα ελληνικά, από τις εκδόσεις Κέδρος)

«A History of the World in 100 Objects» του Neil MacGregor

Όπως περιγράφει ο συνιδρυτής του Long Now Foundation, Stewart Brand, «ο πολιτισμός μαρσάρει έχοντας υπόψη ένα παθολογικά σύντομο διάστημα», ωθούμενος από «την επιτάχυνση της τεχνολογίας, την κοντόθωρη προοπτική της οικονομίας της αγοράς, την προοπτική “επόμενες εκλογές” των δημοκρατιών ή, τη σύγχυση της ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλών ενεργειών». Αυτή είναι, σύμφωνα με τον Brand, η υφή της σύγχρονης ύπαρξής μας και από αυτή τη συνειδητοποίηση προκύπτει η ανάγκη για μια «βιβλιοθήκη για το βαθύ μέλλον».

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ