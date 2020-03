Δεν τους σταματάει ο… κορωνοϊός: Οι «νυχτερίδες» κατέκλυσαν το Μεστάγια παρά την απαγόρευση (Video)

Χαμός στο Μεστάγια! Μπορεί το παιχνίδι ανάμεσα στη Βαλένθια και την Αταλάντα να διεξάγεται χωρίς θεατές λόγω του κορωνοϊού, ωστόσο αυτό δεν πτόησε τους οπαδούς των «νυχτερίδων».

Χιλιάδες κόσμου, όπως συνηθίζουν σε όλα τα ματς, γέμισαν τους δρόμους πέριξ του γηπέδου για να υποδεχθούν την αποστολή της ομάδας αγνοώντας τις συστάσεις για τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί.

